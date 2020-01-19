Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Думаю, что этот вопрос нужно обсуждать на базе консенсуса", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, как Москва относится к призыву премьер-министра Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа ввести в Ливию международные силы.
Он отметил, что не только от Сарраджа зависит решение этого вопроса.
"Мы исходим из того, что даже итоги Берлинской конференции будут обсуждаться в Совете Безопасности, и только Совет Безопасности имеет полномочия принимать решения, обязательные для выполнения всеми сторонами", - добавил замглавы МИД РФ.