Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию

"Думаю, что этот вопрос нужно обсуждать на базе консенсуса", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, как Москва относится к призыву премьер-министра Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа ввести в Ливию международные силы.