Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов

"Пока конкретных договоренностей нет. Но в принципе, мы же постоянно с ним (Хафтаром - ред.) в контакте, он приезжал неоднократно в Москву, и я думаю, что еще будет приезжать", - сказал Богданов, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

"Я, честно говоря, не знаю. Потому что нас спрашивали: "Может, даже до Берлина?". Но просто физически невозможно, потому что он уже сейчас здесь, в Берлине. А так, я думаю, что понадобятся дополнительные контакты и с ним, и с другим лагерем. Так что, я думаю, что будет визит, и будут контакты в Москве", - добавил он.