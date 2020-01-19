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Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
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РИА Новости

Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов

17:31 19.01.2020
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© Фото : Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Конкретных договоренностей по визиту командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара в Москву пока нет, но контакты планируются и неоднократные, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Пока конкретных договоренностей нет. Но в принципе, мы же постоянно с ним (Хафтаром - ред.) в контакте, он приезжал неоднократно в Москву, и я думаю, что еще будет приезжать", - сказал Богданов, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.
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При этом дипломат выразил сомнение, что визит Халифы Хафтара в Москву может состояться до конца января.
"Я, честно говоря, не знаю. Потому что нас спрашивали: "Может, даже до Берлина?". Но просто физически невозможно, потому что он уже сейчас здесь, в Берлине. А так, я думаю, что понадобятся дополнительные контакты и с ним, и с другим лагерем. Так что, я думаю, что будет визит, и будут контакты в Москве", - добавил он.
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