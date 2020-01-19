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В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
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РИА Новости

В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине

17:30 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов выразил сомнение, что премьер-министр правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар будут общаться между собой на полях конференции по Ливии в Берлине.
"Это от них зависит. Я уж не знаю. У меня есть сомнение, что они будут общаться между собой, потому что в Москве, допустим, они отказались общаться между собой, и поэтому мы там играли посредническую роль", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи Хафтара и Сарраджа на полях конференции по Ливии в Берлине.
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМихаил БогдановБерлин (город)В мире
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