В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине

"Это от них зависит. Я уж не знаю. У меня есть сомнение, что они будут общаться между собой, потому что в Москве, допустим, они отказались общаться между собой, и поэтому мы там играли посредническую роль", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи Хафтара и Сарраджа на полях конференции по Ливии в Берлине.