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Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
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РИА Новости

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

17:26 19.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
"Нет пока еще", - сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос, встречался ли он уже с Хафтаром на полях берлинской конференции.
При этом дипломат добавил, что такая встреча может состояться, "если будет окошко".
"Я не очень уверен в этом", - добавил он.
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Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарМихаил БогдановБерлин (город)В мире
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