Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром , но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".

"Нет пока еще", - сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос, встречался ли он уже с Хафтаром на полях берлинской конференции.

При этом дипломат добавил, что такая встреча может состояться, "если будет окошко".