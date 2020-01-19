Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН

"Мы исходим из этого, конечно, и это в проекте итогового заявления берлинской конференции предусмотрено. Здесь написано, самый последний пункт 55-й - "мы доведем решения берлинской конференции до сведения Совета Безопасности ООН для его рассмотрения и призываем представителей генсекретаря ООН Саламе и миссии ООН по Ливии поддержать выполнение обязательств в рамках берлинского процесса". Имеется в виду, что все эти положения этой декларации подлежат рассмотрению СБ ООН, и в зависимости от итогов этого рассмотрения будут приниматься решения", - сказал Богданов.