Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Решения берлинской конференции по Ливии будут доведены до сведения Совета безопасности ООН для его рассмотрения, это зафиксируют в итоговом документе, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Мы исходим из этого, конечно, и это в проекте итогового заявления берлинской конференции предусмотрено. Здесь написано, самый последний пункт 55-й - "мы доведем решения берлинской конференции до сведения Совета Безопасности ООН для его рассмотрения и призываем представителей генсекретаря ООН Саламе и миссии ООН по Ливии поддержать выполнение обязательств в рамках берлинского процесса". Имеется в виду, что все эти положения этой декларации подлежат рассмотрению СБ ООН, и в зависимости от итогов этого рассмотрения будут приниматься решения", - сказал Богданов.