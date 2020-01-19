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Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
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РИА Новости

Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН

17:25 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Решения берлинской конференции по Ливии будут доведены до сведения Совета безопасности ООН для его рассмотрения, это зафиксируют в итоговом документе, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Мы исходим из этого, конечно, и это в проекте итогового заявления берлинской конференции предусмотрено. Здесь написано, самый последний пункт 55-й - "мы доведем решения берлинской конференции до сведения Совета Безопасности ООН для его рассмотрения и призываем представителей генсекретаря ООН Саламе и миссии ООН по Ливии поддержать выполнение обязательств в рамках берлинского процесса". Имеется в виду, что все эти положения этой декларации подлежат рассмотрению СБ ООН, и в зависимости от итогов этого рассмотрения будут приниматься решения", - сказал Богданов.
Михаил Богданов
17:22
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Михаил БогдановЛивияБерлин (город)В мире
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