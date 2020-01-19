МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве

"Мы, в отличие от наших турецких коллег и партнеров, общались и с Хафтаром, и Сарраджем, и с Агиль Салехом, и с Халедом Мишри. У нас со всеми отлаженные контакты, а турецкие наши партнеры общались только с Сарраджем и Мишри", - сказал Богданов на полях ливийской конференции в Берлине.