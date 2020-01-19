МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Россия на консультациях по Ливии в Москве общалась со всеми сторонами конфликта, в отличие от турецких коллег, говоривших лишь с главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем и председателем государственного совета Халедом Мишри, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Мы, в отличие от наших турецких коллег и партнеров, общались и с Хафтаром, и Сарраджем, и с Агиль Салехом, и с Халедом Мишри. У нас со всеми отлаженные контакты, а турецкие наши партнеры общались только с Сарраджем и Мишри", - сказал Богданов на полях ливийской конференции в Берлине.
В понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Основными вопросами стали параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Хафтаром. Позднее Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством.