Богданов призвал Турцию и Грецию к диалогу по Эгейскому морю

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Москва считает, что Афины и Анкара должны решить вопросы по Эгейскому морю в ходе диалога, сказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон.
Вчера, 22:06В Турции осудили приглашение Хафтара в Грецию