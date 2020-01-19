В Ливии есть провокаторы, желающие сорвать перемирие, заявил Богданов

"Есть провокаторы, которые хотят сорвать (перемирие в Ливии - ред.), но я думаю, что у серьёзных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер с участием всех лиц", - сказал дипломат журналистам.

"Есть отдельные нарушения, потому что, к сожалению, есть элементы, которые недисциплированные, поэтому есть нарушения, но их очень мало. Наши специалисты, эксперты очень внимательно отслеживают ситуацию на земле, на местности. Мы исходим из того, что пока режим прекращения боевых действий соблюдается за исключением небольших нарушений, но это бывает", - отметил он.