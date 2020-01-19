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В Ливии есть провокаторы, желающие сорвать перемирие, заявил Богданов
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РИА Новости

В Ливии есть провокаторы, желающие сорвать перемирие, заявил Богданов

17:22 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. В Ливии есть провокаторы, желающие сорвать перемирие, но у ливийских руководителей должно хватить воли соблюдать его, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Есть провокаторы, которые хотят сорвать (перемирие в Ливии - ред.), но я думаю, что у серьёзных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер с участием всех лиц", - сказал дипломат журналистам.
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Богданов констатировал, что в настоящее время режим прекращения огня в Ливии в целом соблюдается.
"Есть отдельные нарушения, потому что, к сожалению, есть элементы, которые недисциплированные, поэтому есть нарушения, но их очень мало. Наши специалисты, эксперты очень внимательно отслеживают ситуацию на земле, на местности. Мы исходим из того, что пока режим прекращения боевых действий соблюдается за исключением небольших нарушений, но это бывает", - отметил он.
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