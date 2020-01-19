Гутерреш: настало время для предотвращения гражданской войны в Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на международной конференции по Ливии призвал принять немедленные шаги для предотвращения полномасштабной гражданской войны в стране.
Он отметил, что в ходе конфликта более 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, более 220 школ в Триполи были закрыты, что лишило 116 тысяч детей возможности обучаться.
Генсек ООН отметил, что мигранты и беженцы "продолжают страдать в ужасных условиях". "Нельзя допустить, чтобы эта ужасная ситуация продолжалась", - заявил он.
По словам Гутерреша, Ливия втянута в глубокий и разрушительный конфликт, в который вовлекается все большее число внешних игроков.
"Мы столкнулись с явным риском эскалации в регионе. Сейчас настало время для немедленных и решительных действий по предотвращению полномасштабной гражданской войны", - заявил он.
По мнению генсека ООН, такой конфликт "может привести к гуманитарному кошмару" и сделать страну вечно разделенной.
"Для ближайших соседей Ливии - в частности, южного Средиземноморья и региона Сахеля - последствия очевидны и ощутимы: рост терроризма, торговля людьми, контрабанда наркотиков и оружия", - указал Гутерреш.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и является их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН указали, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.