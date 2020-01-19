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2020-01-19T17:49+0300
https://ria.ru/20200119/1563602973.html
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
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РИА Новости

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

17:00 19.01.2020 (обновлено: 17:49 19.01.2020)
19173
© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив. Так, удалось в кратчайшие сроки "отточить формулировки и выверить все юридические тонкости президентского законопроекта".
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
16 января, 16:36
Путин обязал разработать формат голосования по поправкам в Конституцию
Следующей задачей станет внесение на рассмотрение парламента предложений членов рабочей группы в развитие "магистральных линий", обозначенных главой государства. Кроме того, группе предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования.
Ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором заявил, что настало время внести в Основной закон некоторые поправки. В частности, он отметил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Российский лидер предложил закрепить в Основном законе статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
16 января, 14:55Послание президента России Федеральному собранию
Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию
Однако у президента должны сохраниться серьезные полномочия в том, что касается отстранения от должности тех, кто нарушает закон, недобросовестно исполняет обязанности или потерял доверие, продолжил глава государства. По его словам, это "обязательный императив", иначе Россия может полностью превратиться в парламентскую республику, а в многонациональной и многоконфессиональной стране со сложной организацией и огромной территорией это станет "очень серьезным испытанием".
Глава государства подчеркнул, что над проектом поправок нужна серьезная работа, все должно быть "выверено до запятой".
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
17 января, 16:17
Группа по изменению Конституции будет обобщать предложения ежедневно
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Обсудить 50
Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Для начала можно было попробовать исполнять существующую...
19 января, 17:51
ss.bm956
4502119
Изменения необходимы и давно назрели. Россия вперёд, к полному суверенитету!!!
19 января, 17:24
vvictor51
15300023
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