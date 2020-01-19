Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив. Так, удалось в кратчайшие сроки "отточить формулировки и выверить все юридические тонкости президентского законопроекта".

Следующей задачей станет внесение на рассмотрение парламента предложений членов рабочей группы в развитие "магистральных линий", обозначенных главой государства. Кроме того, группе предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования.

Ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором заявил, что настало время внести в Основной закон некоторые поправки. В частности, он отметил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Российский лидер предложил закрепить в Основном законе статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

Однако у президента должны сохраниться серьезные полномочия в том, что касается отстранения от должности тех, кто нарушает закон, недобросовестно исполняет обязанности или потерял доверие, продолжил глава государства. По его словам, это "обязательный императив", иначе Россия может полностью превратиться в парламентскую республику, а в многонациональной и многоконфессиональной стране со сложной организацией и огромной территорией это станет "очень серьезным испытанием".