ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в статистическом отчете Банка России.
Всего в прошлом году нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 миллиарда долларов. Зарубежные инвесторы интересовались вложениями в российский госдолг на волне спроса на активы развивающихся рынков, ослабления санкционной риторики и низкой инфляции, пишет "Российская газета".
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Кроме того, прошлогодний результат существенно отличается от аналогичного показателя за 2018 год, когда был зафиксирован отток капитала в размере 5,3 миллиарда долларов.
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