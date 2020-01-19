ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.

Кроме того, прошлогодний результат существенно отличается от аналогичного показателя за 2018 год, когда был зафиксирован отток капитала в размере 5,3 миллиарда долларов.