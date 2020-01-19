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ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
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РИА Новости

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

16:57 19.01.2020
21069
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в статистическом отчете Банка России.
Всего в прошлом году нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 миллиарда долларов. Зарубежные инвесторы интересовались вложениями в российский госдолг на волне спроса на активы развивающихся рынков, ослабления санкционной риторики и низкой инфляции, пишет "Российская газета".
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Кроме того, прошлогодний результат существенно отличается от аналогичного показателя за 2018 год, когда был зафиксирован отток капитала в размере 5,3 миллиарда долларов.
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
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Западные инвесторы готовятся вливать миллиарды в Россию
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Очередная игра цифр. Рекорд.... Лучше, чем в 2012г... А где информация, какой отток был с 2012г?
19 января, 17:19
ПППетр Первый
1900208
Продаются долговые расписки на предъявителя - российский госдолг ! Не ужели не понятно !
19 января, 17:22
Servi Dei
1700803
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