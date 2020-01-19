Путин и Помпео обменялись рукопожатиями на конференции в Берлине

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео обменялись рукопожатиями после совместного фотографирования на конференции по Ливии в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте присоединились к остальным лидерам позже всех. Участники конференции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель уже выстроились, когда Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заметили отсутствие двух гостей. Макрон отправился за коллегами, после чего Путин встал между генсеком ООН Антонио Гуттерешем и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
После фотографирования Путин пожал руку ас-Сиси, затем поприветствовал стоявшую позади него на подиуме главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и, наконец, поприветствовал Помпео, пожав ему руку.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.