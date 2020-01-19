Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T17:04+0300
https://ria.ru/20200119/1563602662.html
Путин и Помпео обменялись рукопожатиями на конференции в Берлине
https://cdn23.img.ria.ru/images/156360/24/1563602453_0:137:3010:1830_1036x0_80_0_0_a333b476b74227b786cdf8b325417df8.jpg
РИА Новости

Путин и Помпео обменялись рукопожатиями на конференции в Берлине

16:50 19.01.2020 (обновлено: 17:04 19.01.2020)
1356
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео обменялись рукопожатиями после совместного фотографирования на конференции по Ливии в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте присоединились к остальным лидерам позже всех. Участники конференции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель уже выстроились, когда Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заметили отсутствие двух гостей. Макрон отправился за коллегами, после чего Путин встал между генсеком ООН Антонио Гуттерешем и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
После фотографирования Путин пожал руку ас-Сиси, затем поприветствовал стоявшую позади него на подиуме главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и, наконец, поприветствовал Помпео, пожав ему руку.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
17:01
Путин на полях конференции по Ливии провел несколько коротких встреч
Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
821012
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеМайк ПомпеоВладимир ПутинЛивияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Украина
В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Центральный банк России
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
Группа по изменению Конституции предложит свой пакет поправок
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Врач в поликлинике
Челябинский Минздрав прокомментировал скандал с пьяным врачом в Миассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
Лента новостейМолния