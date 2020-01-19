Путин и Помпео обменялись рукопожатиями на конференции в Берлине

Президент РФ Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент РФ Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео обменялись рукопожатиями после совместного фотографирования на конференции по Ливии в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.

Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте присоединились к остальным лидерам позже всех. Участники конференции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель уже выстроились, когда Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заметили отсутствие двух гостей. Макрон отправился за коллегами, после чего Путин встал между генсеком ООН Антонио Гуттерешем и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

После фотографирования Путин пожал руку ас-Сиси, затем поприветствовал стоявшую позади него на подиуме главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и, наконец, поприветствовал Помпео, пожав ему руку.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.