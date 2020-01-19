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2020-01-19T16:49+0300
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Источники сообщили о работе авиаэкспертов из России в Египте
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РИА Новости

Источники сообщили о работе авиаэкспертов из России в Египте

16:49 19.01.2020
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовТуристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
КАИР, 19 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Российские эксперты по авиационной безопасности, прибывшие в воскресенье в Египет, займутся проверкой процедуры досмотра пассажиров и багажа в аэропортах курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.

"Делегация из России прибыла для проверки мер безопасности аэропорта Хургады, она начнет работу в понедельник. Делегация займется проверкой процедуры досмотра багажа и пассажиров, а также других мер, связанных с авиабезопасностью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после возвращения в Каир российские специалисты намерены встретиться с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.
Другой источник в курортном городе Шарм-эш-Шейх сообщил РИА Новости, что российские инспекторы прибыли в воскресенье и в этот курортный город. "Их разместили, они начнут работать в понедельник и будут работать до 24 января", - сказал собеседник агентства.
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Ранее египетские СМИ сообщили, что делегация российских экспертов прибыла в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения. Сообщалось, что инспекторы оценят положение дел в аэропортах, встретятся с представителями египетского правительства в Каире и подготовят окончательный отчет, после которого будет возможно принятие решения о возвращении российского туристического потока в Египет.
Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.
Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
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