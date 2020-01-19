Источники сообщили о работе авиаэкспертов из России в Египте

КАИР, 19 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Российские эксперты по авиационной безопасности, прибывшие в воскресенье в Российские эксперты по авиационной безопасности, прибывшие в воскресенье в Египет , займутся проверкой процедуры досмотра пассажиров и багажа в аэропортах курортных городов Хургада Шарм-эш-Шейх , сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.

"Делегация из России прибыла для проверки мер безопасности аэропорта Хургады, она начнет работу в понедельник. Делегация займется проверкой процедуры досмотра багажа и пассажиров, а также других мер, связанных с авиабезопасностью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после возвращения в Каир российские специалисты намерены встретиться с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.

Другой источник в курортном городе Шарм-эш-Шейх сообщил РИА Новости, что российские инспекторы прибыли в воскресенье и в этот курортный город. "Их разместили, они начнут работать в понедельник и будут работать до 24 января", - сказал собеседник агентства.

Ранее египетские СМИ сообщили, что делегация российских экспертов прибыла в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения. Сообщалось, что инспекторы оценят положение дел в аэропортах, встретятся с представителями египетского правительства в Каире и подготовят окончательный отчет, после которого будет возможно принятие решения о возвращении российского туристического потока в Египет.

Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.