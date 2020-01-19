Меркель обменялась рукопожатиями с Путиным на встрече по Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялась рукопожатиями с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим на международную конференцию по Ливии в Берлин.
Оба лидера и генсек ООН Антонио Гуттереш позировали несколько секунд фотографам у входа в ведомство канцлера ФРГ, затем ушли вглубь здания.
Ранее на конференцию в ведомство канцлера прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган.
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.