Меркель обменялась рукопожатиями с Путиным на встрече по Ливии

Оба лидера и генсек ООН Антонио Гуттереш позировали несколько секунд фотографам у входа в ведомство канцлера ФРГ, затем ушли вглубь здания.

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.