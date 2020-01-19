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Меркель обменялась рукопожатиями с Путиным на встрече по Ливии
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РИА Новости

Меркель обменялась рукопожатиями с Путиным на встрече по Ливии

16:40 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПоездка президента РФ Владимира Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
Поездка президента РФ Владимира Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялась рукопожатиями с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим на международную конференцию по Ливии в Берлин.
Оба лидера и генсек ООН Антонио Гуттереш позировали несколько секунд фотографам у входа в ведомство канцлера ФРГ, затем ушли вглубь здания.
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