Названа дата прощания с экс-гитаристом "Ляписа Трубецкого"

Ранее в воскресенье директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз сообщил РИА Новости, что Владыко ушел из жизни. Как сообщалось, 6 июня 2019 года Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Музыкант получил тяжёлую черепно-мозговую травму, был помещен в реанимацию, находился в коме. По данному происшествию Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. В ведомстве РИА Новости сообщили, что в настоящее время проходит судебное слушание по данному делу.