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Названа дата прощания с экс-гитаристом "Ляписа Трубецкого"
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РИА Новости

Названа дата прощания с экс-гитаристом "Ляписа Трубецкого"

16:36 19.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняГитарист музыкальных групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Руслана Владыко
Гитарист музыкальных групп Ляпис Трубецкой и Trubetskoy Руслана Владыко
© РИА Новости / Владимир Песня
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Прощание с известным музыкантом, игравшим в белорусской рок-группе "Ляпис Трубецкой", и гитаристом Trubetskoy Русланом Владыко, который скончался в воскресенье спустя около полугода комы после избиения и ограбления летом в Минске, пройдет 21 января под Минском, сообщил продюсер Евгений Колмыков.
Ранее в воскресенье директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз сообщил РИА Новости, что Владыко ушел из жизни. Как сообщалось, 6 июня 2019 года Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Музыкант получил тяжёлую черепно-мозговую травму, был помещен в реанимацию, находился в коме. По данному происшествию Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. В ведомстве РИА Новости сообщили, что в настоящее время проходит судебное слушание по данному делу.
"Двадцать первого января: отпевание - поселок Привольный (Минский район), церковь Николая Чудотворца, похороны - деревня Обчак (Минский район)", - написал Колмыков в Facebook.
Trubetskoy – белорусская рок-группа, созданная экс-участниками известной группы "Ляпис Трубецкой" в 2014 году.
Группа Ляпис Трубецкой
14:57Культура
Критик рассказал о пути Руслана Владыко с группой "Ляпис Трубецкой"
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Ляпис ТрубецкойМинскБелоруссия
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