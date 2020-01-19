Названа дата прощания с экс-гитаристом "Ляписа Трубецкого"

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Прощание с известным музыкантом, игравшим в белорусской рок-группе "Ляпис Трубецкой", и гитаристом Trubetskoy Русланом Владыко, который скончался в воскресенье спустя около полугода комы после избиения и ограбления летом в Минске, пройдет 21 января под Минском, сообщил продюсер Евгений Колмыков.
Ранее в воскресенье директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз сообщил РИА Новости, что Владыко ушел из жизни. Как сообщалось, 6 июня 2019 года Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Музыкант получил тяжёлую черепно-мозговую травму, был помещен в реанимацию, находился в коме. По данному происшествию Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. В ведомстве РИА Новости сообщили, что в настоящее время проходит судебное слушание по данному делу.
"Двадцать первого января: отпевание - поселок Привольный (Минский район), церковь Николая Чудотворца, похороны - деревня Обчак (Минский район)", - написал Колмыков в Facebook.
Trubetskoy – белорусская рок-группа, созданная экс-участниками известной группы "Ляпис Трубецкой" в 2014 году.