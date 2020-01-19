Помпео и Боррель обсудили укрепление безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел в Берлине встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны обсудили укрепление мира и безопасности на Ближнем Востоке.
"Это была приятная встреча в Берлине сегодня (в воскресенье - ред.) с Верховным представителем ЕС (по иностранным делам и политике безопасности - ред.) Жозепом Боррелем, на которой обсудили наши общие проблемы, включая пути, по которым мы можем вместе работать в направлении укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - написал Помпео в Twitter.
It was a pleasure meeting in Berlin with EU High Representative @JosepBorrellF today to discuss our shared challenges, including ways we can work together toward greater peace and security in the Middle East and North Africa. pic.twitter.com/DEbMdflez6— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 19 января 2020 г.
Госсекретарь США также сообщил, что провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, стороны подчеркнули необходимость прекращения огня в Ливии и возвращения страны к политическому процессу под эгидой ООН.
Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.