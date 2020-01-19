Группа по изменению Конституции предложит свой пакет поправок

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию внесет на рассмотрение Федерального собрания РФ свой пакет предложений, сообщается в заявлении группы.
"Следующая задача рабочей группы - анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России. Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы", - говорится в заявлении.
В заявлении уточняется, что группе предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках законопроекта президента, так и пакета поправок, предложенных членами рабочей группы.