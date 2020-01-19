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Челябинский Минздрав прокомментировал скандал с пьяным врачом в Миассе
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РИА Новости

Челябинский Минздрав прокомментировал скандал с пьяным врачом в Миассе

16:24 19.01.2020 (обновлено: 17:17 19.01.2020)
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© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике
© Fotolia / lenetsnikolai
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минздрав Челябинской области прокомментировал инцидент в одной из городских больниц Миасса, где пациентка пожаловалась на врача, который вел прием в нетрезвом состоянии.
Женщина сняла происходящее на камеру и позже выложила ролик в Сеть. По ее словам, она ждала приема полтора часа, после чего к ней вышел врач, который не смог оформить необходимые документы.
По данным регионального Минздрава, врача уже уволили. Кроме того, в больнице прошла проверка.
"Главврач звонил пациентке, извинялся за больницу, за самого врача. Но она (пациентка. — Прим. ред.) выложила видео в Сеть", — прокомментировал представитель ведомства телеканалу "Звезда".
Он отметил, что многие отзывались о враче положительно, но подчеркнул, что присутствие на рабочем месте в таком состоянии недопустимо.
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