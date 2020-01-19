В рабочей группе оценили предложения по изменениям в Конституцию

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предложения о внесении изменений в Конституцию РФ были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
"Предложения о внесении изменений в конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному Собранию выступил президент России, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы", - говорится в заявлении.
Добавляется, что рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив. Совместно с ГПУ рабочая группа в кратчайшие сроки "отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта".