В рабочей группе оценили предложения по изменениям в Конституцию

"Предложения о внесении изменений в конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному Собранию выступил президент России, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы", - говорится в заявлении.