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В рабочей группе оценили предложения по изменениям в Конституцию
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РИА Новости

В рабочей группе оценили предложения по изменениям в Конституцию

16:20 19.01.2020 (обновлено: 16:22 19.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предложения о внесении изменений в Конституцию РФ были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
"Предложения о внесении изменений в конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному Собранию выступил президент России, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы", - говорится в заявлении.
Добавляется, что рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив. Совместно с ГПУ рабочая группа в кратчайшие сроки "отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта".
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