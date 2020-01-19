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Делегация из России обсуждает в Египте возобновление авиасообщения
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РИА Новости

Делегация из России обсуждает в Египте возобновление авиасообщения

16:12 19.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх. Архивное фото
КАИР, 19 янв – РИА Новости. Российская делегация прибыла в Египет, чтобы обсудить возобновление авиасообщения с египетскими курортными городами, сообщает информационный сайт "Сада аль-Баляд".
"Делегация специалистов в сфере безопасности аэропортов из России прибыла сегодня в Хургаду для оценки положения и подготовки окончательного отчета, после которого будет возможно принятие решения о возвращении российского туристического потока в Египет, в случае если все оговоренные условия будут выполнены", - сообщает издание.
Шарм-эш-Шейх
25 апреля 2019, 03:16Туризм
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По имеющейся информации, после завершения работы в Хургаде российская делегация направится в Каир.
"Запланированы встречи с представителями египетского правительства", - говорится в сообщении.
В конце ноября 2019 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил журналистам, что инспекция специалистов РФ в Египет по вопросу безопасности аэропортов и восстановления авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады может состояться до конца года, если Египет завершит выполнение российских требований. Египетская сторона, в свою очередь, заявляла, что изучает российские предложения.
Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
Ситуация в Египте
22 октября 2019, 17:24Туризм
Египет надеется на скорое возобновление полетов из России в Шарм-эш-Шейх
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ХургадаШарм-эш-ШейхМихаил БогдановМИД РФФСБ РФРоссияЕгипетВ мире
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