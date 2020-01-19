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Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии
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РИА Новости

Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии

16:11 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© Фото : Виталий Зайцев Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр ПНА Ливии Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар не внесены в основной список участников берлинской конференции по Ливии, но их участие упомянуто, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.
В пресс-релизе указаны "международные участники берлинской конференции по Ливии", в том числе представители Китая, Франции, Великобритании, России, США, Египта, Алжира, республики Конго, Италии, Турции, ОАЭ, Европейского союза, Еврокомиссии, ООН, Африканского Союза и ЛАГ.
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В последнем абзаце списка указано, что "помимо этого, ливийский премьер Файез Саррадж и генерал Халифа Хафтар также приняли приглашение канцлера ФРГ в Берлин".
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияБерлин (город)В мире
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