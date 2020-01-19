Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр ПНА Ливии Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар не внесены в основной список участников берлинской конференции по Ливии, но их участие упомянуто, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.