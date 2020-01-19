Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции

"Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром", - говорится в сообщении ведомства.