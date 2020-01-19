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Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции
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РИА Новости

Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции

16:10 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели встречи с главой Правительства нацсогласия Ливии Файезом Сарраджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии, сообщает немецкий кабмин.
"Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром", - говорится в сообщении ведомства.
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарАнгела МеркельГерманияЛивияВ мире
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