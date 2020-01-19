В работе WhatsApp произошел сбой

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
Сбои в WhatsApp наблюдаются примерно с 13:35 мск. По данным портала, пользователи испытывают сложности с доставкой и получением сообщений (65%), соединением (32%) и доступом к веб-сайту (1%).
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О проблемах с работой WhatsApp сообщают жители Европы — Испании, Германии, Португалии, Австрии, Швейцарии, Италии, а также Малайзии, Сингапура, ОАЭ. С проблемами в работе мессенджера столкнулись и жители России, наибольшее количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Москвы.