В Новом Уренгое при пожаре в жилом доме пострадали два человека

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в Новом Уренгое, площадь возгорания составляет почти 650 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение по всей кровле 16-квартирного дома на улице Таежная, площадь пожара - 648 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за медицинской помощью с вывихом ноги обратился взрослый. Пострадал также ребенок 2008 года рождения, у него отравление угарным газом.