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В Новом Уренгое при пожаре в жилом доме пострадали два человека
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РИА Новости

В Новом Уренгое при пожаре в жилом доме пострадали два человека

16:04 19.01.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в Новом Уренгое, площадь возгорания составляет почти 650 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение по всей кровле 16-квартирного дома на улице Таежная, площадь пожара - 648 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за медицинской помощью с вывихом ноги обратился взрослый. Пострадал также ребенок 2008 года рождения, у него отравление угарным газом.
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