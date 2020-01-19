В Новом Уренгое при пожаре в жилом доме пострадали два человека

"Происходит горение по всей кровле 16-квартирного дома на улице Таежная, площадь пожара - 648 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за медицинской помощью с вывихом ноги обратился взрослый. Пострадал также ребенок 2008 года рождения, у него отравление угарным газом.