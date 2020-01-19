В Нальчике ликвидировали пожар на рынке

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров на рынке "Дубки" в Пожарные ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров на рынке "Дубки" в Нальчике , в результате него никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в 14.51 мск в воскресенье в Нальчике загорелись продуктовые контейнеры на территории рынка "Дубки". Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. В 15.06 мск он был локализован.

"По состоянию на 15.25 мск пожар на территории рынка "Дубки" полностью ликвидирован, пострадавших нет. Площадь пожара составила 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние павильоны.

"К тушению пожара по второму рангу привлекались 59 человек и 13 единиц техники", - уточняет ведомство.