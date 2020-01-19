Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков

"И в светлый праздник Крещения — ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь — спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима... Тимур Гайдуков. Тебе было всего 36", — написал Мелик-Гусейнов в фейсбуке.