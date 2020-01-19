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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-19T15:54+0300
https://ria.ru/20200119/1563600833.html
Премьер Катара поздравил Мишустина с новой должностью
https://cdn22.img.ria.ru/images/156354/57/1563545766_0:11:2731:1547_1036x0_80_0_0_f80c7190e09db8c60cf966a5b6f17fd6.jpg
РИА Новости

Премьер Катара поздравил Мишустина с новой должностью

15:54 19.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Катара Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани в воскресенье направил телеграмму с поздравлениями Михаилу Мишустину по случаю его назначения главой правительства РФ, передает катарское агентство новостей QNA.
"Премьер-министр Катара направил поздравления Мишустину в связи с его назначением на должность премьер-министра Российской Федерации", - сообщает агентство.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
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В минувшую среду кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФКатарРоссияВ мире
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