Премьер Катара поздравил Мишустина с новой должностью

"Премьер-министр Катара направил поздравления Мишустину в связи с его назначением на должность премьер-министра Российской Федерации", - сообщает агентство.

В минувшую среду кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.