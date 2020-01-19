Премьер Катара поздравил Мишустина с новой должностью

ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Катара Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани в воскресенье направил телеграмму с поздравлениями Михаилу Мишустину по случаю его назначения главой правительства РФ, передает катарское агентство новостей QNA.
"Премьер-министр Катара направил поздравления Мишустину в связи с его назначением на должность премьер-министра Российской Федерации", - сообщает агентство.
В минувшую среду кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.