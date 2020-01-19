Украина не остановится до полного расследования авиакатастрофы в Иране

В воскресенье в Украину прибыл самолет с телами 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в Иране. В киевском аэропорту Борисполь проходит церемония прощания с погибшими, участие в которой приняли президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук и другие должностные лица. Церемония продолжится до 19.00 (20.00 мск).

"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю… Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал Данилов на странице в Facebook в воскресенье.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.