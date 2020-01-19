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Украина не остановится до полного расследования авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Украина не остановится до полного расследования авиакатастрофы в Иране

15:52 19.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Киев не остановится в расследовании авиакатастрофы в Иране до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В воскресенье в Украину прибыл самолет с телами 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в Иране. В киевском аэропорту Борисполь проходит церемония прощания с погибшими, участие в которой приняли президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук и другие должностные лица. Церемония продолжится до 19.00 (20.00 мск).
"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю… Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал Данилов на странице в Facebook в воскресенье.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 11:17
Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был случайно сбит, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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