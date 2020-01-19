Расследование катастрофы в Иране станет приоритетом для СБУ

Ранее СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" и возбудила уголовное дело по статьям "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", "умышленное убийство" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества". По данным ведомства, идет сбор доказательной базы.

"Ужасная трагедия в Иране унесла жизни одиннадцати наших соотечественников. И общество требует ответов относительно действительных причин (катастрофы - ред.) и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установление причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", - приводит слова Баканова пресс-служба СБУ.

Глава ведомства отметил, что граждане Украины "должны чувствовать себя защищенными в каждом уголке мира, независимо от обстоятельств". "Это вопрос коллективной безопасности, безопасности страны и каждого из нас. И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", - подчеркнул глава СБУ.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.