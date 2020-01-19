Не все вопросы по Ливии удалось решить в Москве, заявил Путин

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Не все вопросы удалось решить на переговорах по Ливии в Москве, одна из сторон заявление пока не поддержала, но необходимо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон. Сам факт того, что они приехали в Москву, провели переговоры не только с нами, но и друг с другом - я думаю, мы должны поблагодарить наших коллег - министров иностранных дел и министров обороны, которые приложили максимальные усилия к тому, чтобы договаривающиеся стороны пришли к согласию и поддержали совместное заявление", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Действительно, не все удалось, одна из сторон заявления – пока, во всяком случае - не поддержала, но мы не теряем надежды, что диалог будет продолжен и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен", - подчеркнул Путин.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.