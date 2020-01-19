Не все вопросы по Ливии удалось решить в Москве, заявил Путин

"Действительно, мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон. Сам факт того, что они приехали в Москву, провели переговоры не только с нами, но и друг с другом - я думаю, мы должны поблагодарить наших коллег - министров иностранных дел и министров обороны, которые приложили максимальные усилия к тому, чтобы договаривающиеся стороны пришли к согласию и поддержали совместное заявление", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.