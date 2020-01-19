Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T16:16+0300
https://ria.ru/20200119/1563600482.html
Не все вопросы по Ливии удалось решить в Москве, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/69/1563226992_0:164:2989:1845_1036x0_80_0_0_74cfdd8a5517353e21f4a55e4b822051.jpg
РИА Новости

Не все вопросы по Ливии удалось решить в Москве, заявил Путин

15:40 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
271
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Не все вопросы удалось решить на переговорах по Ливии в Москве, одна из сторон заявление пока не поддержала, но необходимо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон. Сам факт того, что они приехали в Москву, провели переговоры не только с нами, но и друг с другом - я думаю, мы должны поблагодарить наших коллег - министров иностранных дел и министров обороны, которые приложили максимальные усилия к тому, чтобы договаривающиеся стороны пришли к согласию и поддержали совместное заявление", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Танк Ливийской национальной армии в 10 километрах к западу от центра Бенгази
15:38
Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены
"Действительно, не все удалось, одна из сторон заявления – пока, во всяком случае - не поддержала, но мы не теряем надежды, что диалог будет продолжен и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен", - подчеркнул Путин.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Боец оппозиции с флагом Ливии
15:44
Источник пояснил, что включат в итоговое коммюнике по Ливии
300000
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарБерлин (город)Владимир ПутинЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Танк Ливийской национальной армии в 10 километрах к западу от центра Бенгази
Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены
Президент РФ Владимир Путин
Россия и Турция научились находить компромиссы, заявил Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал прекратить агрессивную политику Хафтара
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Президент Египта сообщил, что способно урегулировать кризис в Ливии
Вид на город Сирт, Ливия
Источник рассказал о создании групп контроля в Ливии
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Италия готова принять следующую встречу по Ливии
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин "на ногах" пообщался с Макроном перед началом встречи по Ливии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
Эксперт оценил уровень участников конференции по Ливии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин на полях конференции по Ливии провел несколько коротких встреч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
Лента новостейМолния