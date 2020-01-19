Зорькин оценил предложенные Путиным изменения в Конституцию

"Как же я оцениваю, как гражданин – хорошие инициативы. Как председатель Конституционного суда – мы будем исполнять то, что будет в конституции, неуклонно ее блюсти", — заявил Зорькин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, как глава КС РФ оценивает озвученные российским лидером инициативы.