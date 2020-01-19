Зорькин оценил предложенные Путиным изменения в Конституцию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв — РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал, как он относится к внесениям изменений в Конституцию России, предложенным главой государства Владимиром Путиным.
В озвученном в среду послании Федеральному собранию Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, в том числе касающихся социальных гарантий, усиления роли парламента, закрепление в основном законе статуса Госсовета, повышение роли губернаторов и ряд других.
"Как же я оцениваю, как гражданин – хорошие инициативы. Как председатель Конституционного суда – мы будем исполнять то, что будет в конституции, неуклонно ее блюсти", — заявил Зорькин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, как глава КС РФ оценивает озвученные российским лидером инициативы.