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Послание президента России Федеральному собранию — 2019
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
2020-01-19T15:36+0300
https://ria.ru/20200119/1563600254.html
Зорькин оценил предложенные Путиным изменения в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/152005/41/1520054152_0:0:2884:1623_1036x0_80_0_0_9a422d8b67553beff3600fe95e735f0c.jpg
РИА Новости

Зорькин оценил предложенные Путиным изменения в Конституцию

15:33 19.01.2020 (обновлено: 15:36 19.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв — РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал, как он относится к внесениям изменений в Конституцию России, предложенным главой государства Владимиром Путиным.
В озвученном в среду послании Федеральному собранию Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, в том числе касающихся социальных гарантий, усиления роли парламента, закрепление в основном законе статуса Госсовета, повышение роли губернаторов и ряд других.

"Как же я оцениваю, как гражданин – хорошие инициативы. Как председатель Конституционного суда – мы будем исполнять то, что будет в конституции, неуклонно ее блюсти", — заявил Зорькин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, как глава КС РФ оценивает озвученные российским лидером инициативы.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собранию — 2019Конституция РФВалерий ЗорькинПолитика
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