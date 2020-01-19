В Нальчике произошел пожар на рынке

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Продуктовые контейнеры загорелись в воскресенье на рынке "Дубки" в Нальчике, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 14.51 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Нальчике горят продуктовые контейнеры на территории рынка "Дубки". Ориентировочная площадь пожара 250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 15.06 мск пожар локализован.
"К тушению пожара по второму рангу привлечены силы и средства от МЧС России в количестве 45 человек и 10 единиц техники", - уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года на территории рынка "Дубки" загорелся павильон. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, никто не пострадал. Позже было установлено, что причиной пожара стал поджог.