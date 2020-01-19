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В Нальчике произошел пожар на рынке
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РИА Новости

В Нальчике произошел пожар на рынке

15:32 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Продуктовые контейнеры загорелись в воскресенье на рынке "Дубки" в Нальчике, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 14.51 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Нальчике горят продуктовые контейнеры на территории рынка "Дубки". Ориентировочная площадь пожара 250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 15.06 мск пожар локализован.
"К тушению пожара по второму рангу привлечены силы и средства от МЧС России в количестве 45 человек и 10 единиц техники", - уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года на территории рынка "Дубки" загорелся павильон. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, никто не пострадал. Позже было установлено, что причиной пожара стал поджог.
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