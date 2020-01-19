В Нальчике произошел пожар на рынке

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Продуктовые контейнеры загорелись в воскресенье на рынке "Дубки" в Продуктовые контейнеры загорелись в воскресенье на рынке "Дубки" в Нальчике , по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 14.51 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Нальчике горят продуктовые контейнеры на территории рынка "Дубки". Ориентировочная площадь пожара 250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 15.06 мск пожар локализован.

"К тушению пожара по второму рангу привлечены силы и средства от МЧС России в количестве 45 человек и 10 единиц техники", - уточняет ведомство.