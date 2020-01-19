Россия и Турция научились находить компромиссы, заявил Путин

"У нас действительно выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям работы. Диалог всегда идет непросто, по-деловому, но мы научились договариваться, искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы. На мой взгляд, это очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями", - сказал Путин.