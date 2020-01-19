Россия и Турция научились находить компромиссы, заявил Путин

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Диалог России и Турции идет непросто, но страны научились находить приемлемые компромиссы, это пример конструктивного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине.
"У нас действительно выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям работы. Диалог всегда идет непросто, по-деловому, но мы научились договариваться, искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы. На мой взгляд, это очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями", - сказал Путин.
"Все мы удовлетворены результатами нашей поездки в Стамбул восьмого января. Хочу поблагодарить за теплую атмосферу, которая была создана во время нашей совместной работы при запуске "Турецкого потока", - сказал Путин, назвав это большим событием в энергетике двух стран и Европы в целом.