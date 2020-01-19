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2020-01-19T16:16+0300
https://ria.ru/20200119/1563599801.html
Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии
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РИА Новости

Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии

15:20 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoВоеннослужащий в районе ливийского города Таджура
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание четырех технических групп для контроля исполнения решений берлинской конференции, заявил РИА Новости источник на переговорах.
"Создаются четыре технические группы, которые будут отслеживать на разных этапах реализацию договоренностей Берлина. Участники будут обмениваться информацией и рассматривать возникающие проблемы. Работа этих групп будет закрытой",- сказал собеседник агентства.
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Берлинская конференция пройдет в воскресенье после межливийских переговоров в Москве 13 января и станет их логическим продолжением. И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииЛивияВ мире
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