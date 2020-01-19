Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии

Берлинская конференция пройдет в воскресенье после межливийских переговоров в Москве 13 января и станет их логическим продолжением. И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.