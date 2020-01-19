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2020-01-19T17:38+0300
https://ria.ru/20200119/1563599777.html
На Ямале рабочие обнаружили нерпу в крещенской купели
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РИА Новости

На Ямале рабочие обнаружили нерпу в крещенской купели

15:20 19.01.2020 (обновлено: 17:38 19.01.2020)
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Евгений Буторин10 интересных фактов о байкальской нерпе
10 интересных фактов о байкальской нерпе
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Евгений Буторин
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв — РИА Новости. Рабочие в вахтовом поселке Ямбург Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили нерпу в крещенской купели, соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Видеозапись, на которой нерпа плавает в купели, подготовленной для традиционного обряда омовения, появилась в воскресенье в Instagram. На кадрах животное периодически показывается из-под воды, купаясь в иордани и не боясь снимающего ее человека.
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"А что это вы тут делаете"? Нерпа приняла участие в строительстве купели в Ямбурге. ______________________ #новыйуренгой#коротчаево#салехард#губкинский#пуровск#надым#ноябрьск#салехард#лабытнанги#правохеттинский#аксарка#ярсале#ямбург#муравленко#старыйнадым#уренгой#пурпе#сывдарма#сводка89#новозаполярный#вынгапуровский#пангоды#панаевск#сеяха#антипаюта#новыйпорт#мужи#лимбяяха#красноселькуп#газсале

Публикация от Сводка по ЧП | ДТП | ЯНАО 🔞 (@svodka89)

По словам Дмитрия, автора видео, нерпу рабочие обнаружили в купели недалеко от залива Обская губа рядом с вахтовым поселком Ямбург, где трудится мужчина.
"Видео снято в Ямало-Ненецком автономном округе. Нерпа никому не мешала, но всех удивила своим появлением", — сказал он РИА Новости.
Для Крещения на Ямале в этом году подготовили 30 купелей. Ранее департамент гражданской защиты населения ЯНАО сообщал, что Ямбург — один из двух населенных пунктов региона, где места для омовения оборудованы не будут. Тем не менее, как отметил Дмитрий, иордань в вахтовом поселке все же подготовили, а также разместили рядом с купелью теплые вагончики, кроме того, на месте дежурили спасатели и медики.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалОбщество
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