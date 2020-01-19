Глава дипломатии ЕС встретился с главой МИД Египта

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился в Берлине с министром иностранных дел Египта перед конференцией по Ливии для обмена мнениями, говорится в аккаунте Борреля в Twitter.
"Сегодня в Берлине ради конференции по Ливии. Обмен (мнениями - ред.) по Ливии до (конференции - ред.) с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри. Акцент на срочной необходимости прекращения огня, на том, как осуществить берлинский процесс и возобновить политический диалог", - говорится в сообщении.
In Berlin today for #LibyenKonferenz Exchange on Libya before with Egyptian Foreign Minister Samen Shoukry. Focus on urgent need of ceasefire, on how to implement #Berlinprocess and resume political dialogue. pic.twitter.com/8tMgpQBsju— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 19, 2020
Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.