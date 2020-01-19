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Глава дипломатии ЕС встретился с главой МИД Египта
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РИА Новости

Глава дипломатии ЕС встретился с главой МИД Египта

15:16 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился в Берлине с министром иностранных дел Египта перед конференцией по Ливии для обмена мнениями, говорится в аккаунте Борреля в Twitter.
"Сегодня в Берлине ради конференции по Ливии. Обмен (мнениями - ред.) по Ливии до (конференции - ред.) с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри. Акцент на срочной необходимости прекращения огня, на том, как осуществить берлинский процесс и возобновить политический диалог", - говорится в сообщении.
Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
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В Берлине планируют запустить мониторинг прекращения огня в Ливии
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
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Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿
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Конференция по Ливии в БерлинеЖозеп БоррельЛивияЕгипетБерлин (город)В мире
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