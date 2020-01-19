Глава дипломатии ЕС встретился с главой МИД Египта

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился в Берлине с министром иностранных дел Египта перед конференцией по Ливии для обмена мнениями, говорится в аккаунте Борреля в Twitter

"Сегодня в Берлине ради конференции по Ливии. Обмен (мнениями - ред.) по Ливии до (конференции - ред.) с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри. Акцент на срочной необходимости прекращения огня, на том, как осуществить берлинский процесс и возобновить политический диалог", - говорится в сообщении.

In Berlin today for #LibyenKonferenz Exchange on Libya before with Egyptian Foreign Minister Samen Shoukry. Focus on urgent need of ceasefire, on how to implement #Berlinprocess and resume political dialogue. pic.twitter.com/8tMgpQBsju — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 19, 2020

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.