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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии
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РИА Новости

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии

15:12 19.01.2020 (обновлено: 16:00 19.01.2020)
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© AFP 2019 / Dimitrios KambourisДарья Жукова и Ставрос Ниархос
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос
© AFP 2019 / Dimitrios Kambouris
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
Пара оформила брак в октябре прошлого года, но отпраздновать решила в январе на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Среди приглашенных на торжество были британская принцесса Беатриса, дизайнер Стелла Маккартни, актриса Кейт Хадсон и супермодель Карли Клосс.
Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для Ниархоса брак с Жуковой будет первым.
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в свадебной машине в Москве
21 декабря 2019, 12:23Новый год—2020
Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2019 года
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Ставрос НиархосСанкт-МорицДарья ЖуковаРоман АбрамовичШвейцарияВ мире
Популярные комментарии
Ставросу мало примера первого мужа? Хочет сам попробовать, как это, делить состояние при разводе?
19 января, 15:19
НВНиколай Васильевич
1420003
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