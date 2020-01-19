Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии

Пара оформила брак в октябре прошлого года, но отпраздновать решила в январе на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Среди приглашенных на торжество были британская принцесса Беатриса, дизайнер Стелла Маккартни, актриса Кейт Хадсон и супермодель Карли Клосс.

Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для Ниархоса брак с Жуковой будет первым.