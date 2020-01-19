Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
Пара оформила брак в октябре прошлого года, но отпраздновать решила в январе на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Среди приглашенных на торжество были британская принцесса Беатриса, дизайнер Стелла Маккартни, актриса Кейт Хадсон и супермодель Карли Клосс.
Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для Ниархоса брак с Жуковой будет первым.
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