На конференции по Ливии в Берлине дежурят почти пять тысяч полицейских

"Ограниченность во времени, многочисленность гостей столицы, динамика развития событий, многочисленные собрания, которые мы, конечно, должны охранять, футбольный матч на Олимпийском стадионе (матч Бундеслиги "Герта" - "Бавария") и (сельскохозяйственная выставка) "Зеленая неделя" - все это вместе требует от нас абсолютно непростых мер, вплоть до предела возможностей", - заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.
В свою очередь, пресс-служба полиции Берлина в Twitter отметила, что речь идет о 4,6 тысячи сотрудниках, которые задействованы на мероприятиях в столице Германии. В обеспечении безопасности участвуют полицейские не только из Берлина, но и из соседних регионов. В полиции Берлина характеризуют сегодняшнюю операцию как "из ряд вон выходящую силовую акцию".
Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.