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На конференции по Ливии в Берлине дежурят почти пять тысяч полицейских
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РИА Новости

На конференции по Ливии в Берлине дежурят почти пять тысяч полицейских

15:07 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Почти пять тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность в Берлине, где в воскресенье пройдет конференция по Ливии с участием лидеров ряда стран, полицейские силы задействованы "до предела", сообщила полиция Берлина.
"Ограниченность во времени, многочисленность гостей столицы, динамика развития событий, многочисленные собрания, которые мы, конечно, должны охранять, футбольный матч на Олимпийском стадионе (матч Бундеслиги "Герта" - "Бавария") и (сельскохозяйственная выставка) "Зеленая неделя" - все это вместе требует от нас абсолютно непростых мер, вплоть до предела возможностей", - заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.
В свою очередь, пресс-служба полиции Берлина в Twitter отметила, что речь идет о 4,6 тысячи сотрудниках, которые задействованы на мероприятиях в столице Германии. В обеспечении безопасности участвуют полицейские не только из Берлина, но и из соседних регионов. В полиции Берлина характеризуют сегодняшнюю операцию как "из ряд вон выходящую силовую акцию".
Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
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Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеЛивияБерлин (город)В мире
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