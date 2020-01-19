Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Звезда " показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии

На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.

"Скарабей" — небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Роботом управляют по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

"Сфера" — устройство, представляющее собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Высокая прочность позволяет "Сфере" выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса вертикальное положение.