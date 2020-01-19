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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T15:13+0300
https://ria.ru/20200119/1563599492.html
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156359/92/1563599257_0:175:1315:915_1036x0_80_0_0_91c2a89266bfe18fff213b9543fa62c9.png
РИА Новости

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

15:02 19.01.2020 (обновлено: 15:13 19.01.2020)
12238
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.
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"Скарабей" — небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Роботом управляют по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.
"Сфера" — устройство, представляющее собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Высокая прочность позволяет "Сфере" выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса вертикальное положение.
Устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.
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240203249
Обсудить 12
Война в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Может. Вот только одна маленькая деталь: и собака, и кинолог - живые. Надеюсь, дальше объяснять не надо :)
19 января, 15:44
Алексей Шипарёв
4410001
)) Кажется все это может сделать одна хорошая собака с кинологом.
19 января, 15:08
Semen Altov
6020135
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