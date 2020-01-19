Критик рассказал о пути Руслана Владыко с группой "Ляпис Трубецкой"

"Ужас, конечно. Ведущий гитарист - всегда определенная стилистика, определенный почерк. В случае с группой "Ляпис Трубецкой" я бы не выделял никого особо, поскольку все равно коллектив, даже после разделения, был связан с именем Сергея Михалка (лидер коллектива "Ляпис Трубецкой" - ред). Безусловно, это его авторский проект и его авторское видение, но большую часть пути он прошел с Русланом Владыко. Действительно, новость очень печальная", - сказал Марголис.