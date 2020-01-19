Критик рассказал о пути Руслана Владыко с группой "Ляпис Трубецкой"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Известие о кончине экс-участника группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко является очень печальным, он прошел с коллективом большую часть творческого пути, сказал РИА Новости музыкальный критик Михаил Марголис.
Ранее директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз сообщил РИА Новости о том, что известный белорусский музыкант, экс-участник группы "Ляпис Трубецкой" и гитарист группы Trubetskoy Руслан Владыко ушел из жизни.
"Ужас, конечно. Ведущий гитарист - всегда определенная стилистика, определенный почерк. В случае с группой "Ляпис Трубецкой" я бы не выделял никого особо, поскольку все равно коллектив, даже после разделения, был связан с именем Сергея Михалка (лидер коллектива "Ляпис Трубецкой" - ред). Безусловно, это его авторский проект и его авторское видение, но большую часть пути он прошел с Русланом Владыко. Действительно, новость очень печальная", - сказал Марголис.
Шестого июня 2019 года Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму, был помещен в реанимацию, находился в коме. По данному происшествию Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело, о результатах расследования не сообщалось. В беседе с РИА Новости в воскресенье Грингауз воздержался от комментариев относительно расследования нападения на музыканта.
Trubetskoy – белорусская рок-группа, созданная экс-участниками известной группы "Ляпис Трубецкой" в 2014 году.