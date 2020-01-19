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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-19T15:38+0300
https://ria.ru/20200119/1563599361.html
Медведев назвал причину отставки правительства
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РИА Новости

Медведев назвал причину отставки правительства

14:56 19.01.2020 (обновлено: 15:38 19.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью "Первому каналу"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью Первому каналу, почему правительство ушло в отставку.
По словам Медведева, к этому шагу его побудило послание президента Федеральному собранию, озвученное 15 января.
"В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — сказал он.
Медведев отметил, что в общей сложности возглавлял российский кабинет министров восемь лет, и это "огромный срок".
"За новейшую историю России это было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского периода, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур", — рассказал экс-премьер.
Участники съезда партии Единая Россия
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Он назвал период своего премьерства важным и сложным временем, но подчеркнул, что доволен работой правительства, удержавшего макроэкономическую стабильность в условиях санкций.
Медведев напомнил, что усилиями кабмина удалось снизить инфляцию с 15 процентов до трех.
"Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство", — добавил экс-премьер.
Он также отметил реализацию крупных программ, принятых указами президента в 2012-м году, и нацпроектов, появившихся в 2018-м. Медведев назвал их важнейшими целями государства и подчеркнул, что остался доволен работой над ними.
Экс-премьер считает, что нет ничего неожиданного в назначении на новый пост заместителя Совета Безопасности.
"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.
Кроме того, Медведев сообщил, что остается председателем партии "Единая Россия", поскольку пост зампредседателя Совбеза это позволяет.
" Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны", — объяснил он.
Дмитрий Медведев
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Отставка правительства

В среду 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил ряд изменений в Конституции: президент, в частности, выступил с идеей, чтобы Госдума получила право утверждать кандидатуру премьера.
После выступления Путина, премьер Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Через несколько часов президент предложил возглавить кабинет министров Михаилу Мишустину.
На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума, после этого президент подписал указ о назначении.
Состав нового правительства пока неизвестен. Мишустин планирует в апреле выступить перед депутатами и рассказать подробности нового курса кабинета министров.
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17 января, 13:58Формирование нового правительства
Мишустин назвал исполнение послания президента главной задачей
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Действительно, в истории не было фигур, которые столь длительный срок гробили свою страну. Тут Миша-айфончик прав
19 января, 15:23
Сам себя боюсь
85203014
Уважаемый бывший премьер, глупее оправдания я не слышал. А что же вы с А что же вы вс своей командой восемь лет штаны в кремле протирали, и в кусты, как жареным запахло. Народные избранники наше. Вы сами подвели итог своей работы - не хотите справляться в возложенными обязанностями. Да и не хотели. Сбежали, бросили страну. Но, при этом, он, своих не сдает, создал новую должность. Жизнь в кремле продолжается. И вместо того что бы бороться с бедностью, надо не повышать налоги и цены на все, а снижать их.
19 января, 15:28
allcam
4300000
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