Медведев назвал причину отставки правительства

По словам Медведева, к этому шагу его побудило послание президента Федеральному собранию, озвученное 15 января.

"В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — сказал он.

Медведев отметил, что в общей сложности возглавлял российский кабинет министров восемь лет, и это "огромный срок".

"За новейшую историю России это было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского периода, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур", — рассказал экс-премьер.

Он назвал период своего премьерства важным и сложным временем, но подчеркнул, что доволен работой правительства, удержавшего макроэкономическую стабильность в условиях санкций.

Медведев напомнил, что усилиями кабмина удалось снизить инфляцию с 15 процентов до трех.

"Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство", — добавил экс-премьер.

Он также отметил реализацию крупных программ, принятых указами президента в 2012-м году, и нацпроектов, появившихся в 2018-м. Медведев назвал их важнейшими целями государства и подчеркнул, что остался доволен работой над ними.

Экс-премьер считает, что нет ничего неожиданного в назначении на новый пост заместителя Совета Безопасности.

"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.

Кроме того, Медведев сообщил, что остается председателем партии "Единая Россия", поскольку пост зампредседателя Совбеза это позволяет.

" Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны", — объяснил он.

Отставка правительства

В среду 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил ряд изменений в Конституции: президент, в частности, выступил с идеей, чтобы Госдума получила право утверждать кандидатуру премьера.

После выступления Путина, премьер Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Через несколько часов президент предложил возглавить кабинет министров Михаилу Мишустину

На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума, после этого президент подписал указ о назначении.