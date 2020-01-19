И.о. премьера Ливана Харири призвал не провоцировать народ

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Ливана Исполняющий обязанности премьера Ливана Саад Харири призвал в кратчайшие сроки сформировать правительство и начать проведение реформ, необходимых для предотвращения народных волнений.

"Есть путь по успокоению народной бури. Перестаньте оттягивать время, сформируйте правительство и откройте возможность для политических и экономических решений", - написал Харири в Twitter

Политик подчеркнул, что "сохранение армии и полиции в положении противостояния с демонстрантами - это кружение вокруг да около, а не решение".

В субботу активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки после того, как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Те в свою очередь интенсивно стали забрасывать силовиков камнями и арматурой. Президент страны Мишель Аун приказал командующему армией и внутренними войсками предпринять все меры для стабилизации ситуации в Бейруте. По данным ливанского Красного креста в ходе столкновений пострадали около 200 человек, включая полицейских. Субботние столкновение стали самыми ожесточенными с начала антиправительственных демонстраций.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.