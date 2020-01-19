В Алтайском крае эвакуировали 40 иностранцев с заснеженной трассы

БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали в воскресенье 40 иностранных студентов с заснеженной трассы в Спасатели эвакуировали в воскресенье 40 иностранных студентов с заснеженной трассы в Алтайском крае из-за поломки автобуса, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, транспорт следовал по международному маршруту из Улан-Батора (Монголия) в Казахстан

"В салоне находились порядка 40 иностранных студентов. Автобус сломался на трассе Родино - Благовещенка на границе районов из-за некачественного топлива. Незамедлительно сотрудниками МЧС (Благовещенской пожарной части) были предприняты меры по эвакуации людей и транспорта. Спасатели доставили автобус в Благовещенский филиал Северо-Западного ДСУ, где сейчас его ремонтируют", - сказали в ведомстве.

Всех студентов отправили в строительный техникум в Степном Озере, где есть комнаты в общежитии, организовали горячее питание. Как только автобус починят, делегацию отправят далее по маршруту.