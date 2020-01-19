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Алтайский край
Алтайский край
2020-01-19T14:44+0300
https://ria.ru/20200119/1563599189.html
В Алтайском крае эвакуировали 40 иностранцев с заснеженной трассы
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РИА Новости

В Алтайском крае эвакуировали 40 иностранцев с заснеженной трассы

14:44 19.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали в воскресенье 40 иностранных студентов с заснеженной трассы в Алтайском крае из-за поломки автобуса, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, транспорт следовал по международному маршруту из Улан-Батора (Монголия) в Казахстан.
"В салоне находились порядка 40 иностранных студентов. Автобус сломался на трассе Родино - Благовещенка на границе районов из-за некачественного топлива. Незамедлительно сотрудниками МЧС (Благовещенской пожарной части) были предприняты меры по эвакуации людей и транспорта. Спасатели доставили автобус в Благовещенский филиал Северо-Западного ДСУ, где сейчас его ремонтируют", - сказали в ведомстве.
Всех студентов отправили в строительный техникум в Степном Озере, где есть комнаты в общежитии, организовали горячее питание. Как только автобус починят, делегацию отправят далее по маршруту.
Ранее на регион обрушилась сильная метель, спровоцировавшая ряд массовых ДТП, в которые попали около 50 автомобилей. В этих ДТП пострадали пять человек, двое погибли. В регионе действует штормовое предупреждение. В настоящий момент закрытыми остаются порядка десяти региональных трасс.
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