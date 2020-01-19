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Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿
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РИА Новости

Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿

14:38 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье пройдёт Международная конференция по урегулированию в Ливии.
Ожидается, что до форума состоится двухсторонняя встреча Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Это будет уже вторая их личная беседа в этом году. До этого лидеры встретились 8 января в Стамбуле, в ходе этих переговоров сторонам удалось договориться о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах противостояния установилось перемирие.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января и станет их логическим продолжением. И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.
Папа римский Франциск
14:28
Папа Франциск пожелал успеха конференции по урегулированию в Ливии
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Конференция по Ливии в БерлинеВладимир ПутинЛивияБерлин (город)В мире
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