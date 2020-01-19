Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿

Ожидается, что до форума состоится двухсторонняя встреча Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Это будет уже вторая их личная беседа в этом году. До этого лидеры встретились 8 января в Стамбуле, в ходе этих переговоров сторонам удалось договориться о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах противостояния установилось перемирие.