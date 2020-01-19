Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков Boeing за границу

"Мы пытаемся расшифровать данные черных ящиков здесь в Иране. Если нам это не удастся, есть вариант (отправки ящиков для расшифровки – ред.) на Украину и во Францию, однако к настоящему моменту еще не было принято никакого решения об их отправке за границу", - приводит агентство заявление Резаифара.

Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.