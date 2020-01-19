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Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков Boeing за границу
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РИА Новости

Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков Boeing за границу

14:37 19.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что Иран самостоятельно расшифровывает черные ящики со сбитого украинского самолета и еще не принял решения об их отправке за границу, сообщает агентство IRNA.
Ранее в субботу Резаифар заявлял, что Тегеран передаст Украине для расшифровки бортовые самописцы со сбитого украинского Boeing. Он также отметил, что если специалистам в Киеве не удастся расшифровать данные черных ящиков, они будут отправлены во Францию.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
17 января, 20:55
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
"Мы пытаемся расшифровать данные черных ящиков здесь в Иране. Если нам это не удастся, есть вариант (отправки ящиков для расшифровки – ред.) на Украину и во Францию, однако к настоящему моменту еще не было принято никакого решения об их отправке за границу", - приводит агентство заявление Резаифара.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
17 января, 12:42
Иран передаст черные ящики со сбитого самолета Киеву после их изучения
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
17 января, 12:22
МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныФранцияИранУкраинаВ мире
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