Папа Франциск пожелал успеха конференции по урегулированию в Ливии

ВАТИКАН, 19 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Папа Римский Франциск пожелал успеха международной конференции по урегулированию в Ливии , которая состоится в воскресенье в Берлине

"Сегодня в Берлине пройдет конференция, нацеленная на обсуждение кризиса в Ливии. Искренне желаю, чтобы эта весьма важная встреча в верхах стала началом движения к прекращению насилия и переговорному решению, которое приведет к миру и столь желанной стабильности страны", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.