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Италия готова принять следующую встречу по Ливии
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РИА Новости

Италия готова принять следующую встречу по Ливии

14:15 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
РИМ, 19 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Италия готова принять следующую встречу по урегулированию в Ливии для "продолжения реализации политического процесса" в этой стране, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, прибывший в Берлин на конференцию по Ливии.
"Итоги конференции будут положительными. Берлинская конференция станет важной отправной точкой, но сегодня мы только устанавливаем рамки, а в ближайшие дни будет необходимо довести до конца конкретные инициативы по достижению прекращения огня, диалогу между сторонами и блокированию поступления оружия в страну", - сказал министр в ходе пресс-подхода, который транслировался в его Facebook.
Ди Майо подчеркнул, что закрытие силами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти "ослабляет Ливию и ливийский народ, будучи одним из их немногих источников дохода".
Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из ряда крупных портов. В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.
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Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской нацармии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством нацсогласия Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
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