Мединский отметил яркие работы кинорежиссера Вадима Абдрашитова

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский поздравил режиссера Вадима Абдрашитова с юбилеем, отметив его яркие и самобытные работы, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Минкульта.
Советский и российский кинорежиссер отмечает в воскресенье 75-летие.
"Вы по праву принадлежите к числу выдающихся российских киномастеров, являетесь автором ярких и самобытных режиссёрских работ. В своих фильмах, каждый из которых становится удивительно точным "слепком" эпохи, Вы ведёте со зрителем глубокий и откровенный диалог, затрагиваете и раскрываете острые для современного человека темы", - говорится в поздравлении.
Мединский добавил, что такие ленты как "Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра" и другие были заслуженно отмечены престижными профессиональными наградами на родине и за рубежом. Они завоевали искреннюю любовь миллионов людей, стали важной частью отечественного кинонаследия.