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Культура
2020-01-19T14:09+0300
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Мединский отметил яркие работы кинорежиссера Вадима Абдрашитова
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РИА Новости

Мединский отметил яркие работы кинорежиссера Вадима Абдрашитова

14:09 19.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский поздравил режиссера Вадима Абдрашитова с юбилеем, отметив его яркие и самобытные работы, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Минкульта.
Советский и российский кинорежиссер отмечает в воскресенье 75-летие.
"Вы по праву принадлежите к числу выдающихся российских киномастеров, являетесь автором ярких и самобытных режиссёрских работ. В своих фильмах, каждый из которых становится удивительно точным "слепком" эпохи, Вы ведёте со зрителем глубокий и откровенный диалог, затрагиваете и раскрываете острые для современного человека темы", - говорится в поздравлении.
Мединский добавил, что такие ленты как "Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра" и другие были заслуженно отмечены престижными профессиональными наградами на родине и за рубежом. Они завоевали искреннюю любовь миллионов людей, стали важной частью отечественного кинонаследия.
Кадр из фильма Майор Юрия Быкова
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КультураМинистерство культуры РФВладимир МединскийВадим АбдрашитовРоссия
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