Мединский отметил яркие работы кинорежиссера Вадима Абдрашитова

"Вы по праву принадлежите к числу выдающихся российских киномастеров, являетесь автором ярких и самобытных режиссёрских работ. В своих фильмах, каждый из которых становится удивительно точным "слепком" эпохи, Вы ведёте со зрителем глубокий и откровенный диалог, затрагиваете и раскрываете острые для современного человека темы", - говорится в поздравлении.