Вылеты из аэропорта Тегерана приостановили из-за снегопада

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников, находящихся в Иране, о приостановке вылетов из аэропорта "Мехрабад" в Тегеране из-за сильного снегопада.
"Иран - вылеты всех самолетов из аэропорта "Мехрабад" (THR) в Тегеране приостановлены из-за сильного снегопада", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
#Иран - вылеты всех самолетов из аэропорта "Мехрабад" (THR) в Тегеране приостановлены из-за сильного снегопада; ухудшение ситуации на дорогах pic.twitter.com/dPIbHdcgNf— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) January 19, 2020
Отмечается также, что зафиксировано ухудшение ситуации на дорогах.