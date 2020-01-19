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Вылеты из аэропорта Тегерана приостановили из-за снегопада
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РИА Новости

Вылеты из аэропорта Тегерана приостановили из-за снегопада

14:09 19.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников, находящихся в Иране, о приостановке вылетов из аэропорта "Мехрабад" в Тегеране из-за сильного снегопада.
"Иран - вылеты всех самолетов из аэропорта "Мехрабад" (THR) в Тегеране приостановлены из-за сильного снегопада", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Отмечается также, что зафиксировано ухудшение ситуации на дорогах.
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