Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.
Как уточняется, показатель отклонения от нормы достигнет 12 градусов. По данным синоптиков, в этот период столбики термометров будут колебаться в диапазоне от минус двух до плюс пяти градусов.
В то же время в середине недели в столице будет облачно и ветрено, сообщили ранее в центре "Фобос". В четверг в Москву придет метель.
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