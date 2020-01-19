Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве

Как уточняется, показатель отклонения от нормы достигнет 12 градусов. По данным синоптиков, в этот период столбики термометров будут колебаться в диапазоне от минус двух до плюс пяти градусов.

В то же время в середине недели в столице будет облачно и ветрено, сообщили ранее в центре "Фобос". В четверг в Москву придет метель.